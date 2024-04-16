Более 100 россиян застряли в Шардже и не могут доехать до аэропорта из-за ливня

Более сотни россиян застряли в соседнем от Дубая Шардже и не могут улететь в Москву из-за разбушевавшейся стихии. По рассказам очевидцев, местные таксисты не хотят ехать даже за большие деньги, в то время как от всех главных отелей до воздушной гавани более 20 километров.

Больше сотни человек застряли в Шардже из-за непогоды. Видео © Telegram / Mash

Рейс G9 956 вылетает в Москву в 21:20, судя по табло аэропорта переносов не ожидается, однако многие даже не на пути к авиагавани. В это время из-за ливня международный аэропорт Дубая перенаправляет прибывающие рейсы в другие.

ТЦ Дубая затопило из-за ливня. Видео © SHOT