Повод насторожиться: Перечислены красные флаги врачей, которых лучше обойти стороной

При выборе лечащего врача не стоит опираться лишь на его возраст или известность. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилова.

Медикам, как и всем остальным людям, тоже порой требуется помощь специалиста, однако в их среде распространено так называемое сарафанное радио. Обычные люди чаще всего в этом случае прибегают к использованию Интернета, где пытаются подыскать нужного для себя врача.

Смежные специальности у медработника являются хорошим признаком, показывающим его квалификацию, однако стоит насторожиться, если он лечит от заболеваний, которые далеки друг от друга. Также публичность врача не всегда говорит о том, что он часто лечит больных, так как он может быть известным научным деятелем.

"Не стоит уделять сильное внимание возрасту специалиста. Да, чем он старше, тем больше у него опыта, но врачи, отработавшие 3–5 лет в больнице, чаще обладают большим энтузиазмом и готовы потратить все силы на лечение пациента", — заявила Гаврилова.

Собеседница издания отметила, что доверие к врачу может сформировать доступная информация об образовании, которое он получил. Помимо того, следует обращать внимание на то, как медик провёл приём и какое лечение назначает. По словам кардиолога, у пациента после посещения медучреждения не должно остаться вопросов относительно своего состояния.

"Если же приём прошёл слишком быстро, а вопросов осталось много, это повод насторожиться и записаться к другому врачу", — заключила Гаврилова.