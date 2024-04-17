В Ишимском районе Тюменской области вновь объявили эвакуацию

Эвакуация 14 населённых пунктов объявлена из-за подъёма уровня воды в реке Ишиме в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщила местная администрация в телеграм-канале.

Эвакуационные мероприятия начали с девяти часов утра по местному времени 17 апреля (7:00 мск). Жителям необходимо взять с собой документы, лекарственные препараты и личные вещи.