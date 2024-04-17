В Ишимском районе Тюменской области вновь объявили эвакуацию
Объявлена эвакуация 14 населённых пунктов Ишимского района Тюменской области
Эвакуация 14 населённых пунктов объявлена из-за подъёма уровня воды в реке Ишиме в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщила местная администрация в телеграм-канале.
Эвакуационные мероприятия начали с девяти часов утра по местному времени 17 апреля (7:00 мск). Жителям необходимо взять с собой документы, лекарственные препараты и личные вещи.
"Будет проводиться эвакуация жителей п. Плодопитомник, д. Синицына, д. Симаново, п. Д. Отдыха, Детского санатория, п. Детский дом 29, с. Боровое, с. Плешково, с. Клепиково, д. Заворохино, д. Б. Остров, д. Кошкарагай, д. Налимова, д. Макарова", — сообщают власти региона.
Накануне, 16 апреля, Life.ru писал, что срочная эвакуация была объявлена в Ишиме, Казанском и Ишимском районах Тюменской области. Глава региона Александр Моор тогда сообщал, что уровень воды в реке Ишиме будет существенно выше, чем ожидалось, а также увеличивалась вероятность прорыва дамб. Стоит отметить, что чуть ранее в этот же день эвакуировали жителей трёх деревень в Казанском районе Тюменской области.
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