"СМ-Клиника" угодила в новый скандал после смерти пациентки из-за удаления москвичке органа по ошибке

Пенсионерка собирается подать в суд на московскую "СМ-Клинику", в которой ей провели операцию по удалению желчного пузыря. Медики из нескольких больниц, в том числе заграничных, объяснили, что такое хирургическое вмешательство было ей противопоказано. Об этом пишет SHOT.

Заявление Валентины Мельниковой к российским правоохранителям после хирургического вмешательства в "СМ-Клинике". Фото © Telegram / SHOT

78-летняя Валентина Мельникова уже два года вынуждена терпеть постоянные боли и сидеть на диете, состоящей из детского питания, после проведённого хирургами "СМ-Клиники" вмешательства в 2022 году. Тогда она обратилась к специалистам медучреждения с жалобами на боли в желудке. Анализы показали полип в желчном пузыре и грыжу в пищеводе. Пенсионерке предложили полностью удалить желчный пузырь, она дала своё согласие, надеясь на компетентность врачей. Вот только спустя месяц боли вернулись, причём стали сильнее. А медики заверили, что это нормальная ситуация для реабилитационного периода.

Тогда Мельникова решила проконсультироваться со специалистами из других клиник, частных и государственных, и ей сообщили поразительные, в неприятном смысле этого слова, новости. Все доктора как один заявили, что операция по удалению желчного пузыря была ей противопоказана на фоне общего состояния организма.

Теперь пенсионерка не может нормально питаться и даже пить, а боли в животе донимают её постоянно. Она уверена, что в "СМ-Клинике" допустили врачебную ошибку, которую уже не исправить. По крайней мере, ни отечественные, ни иностранные специалисты не готовы браться за такую задачу. Женщина уже пыталась найти помощь в московских клиниках, а ещё летала для консультаций в Грузию и Южную Корею. Сейчас она обследуется в клинике Израиля, на которую, по её словам, осталась последняя надежда для улучшения состояния.

Мельникова направила жалобы в СК РФ, прокуратуру и Департамент здравоохранения. На операцию в "СМ-Клинике" она потратила 1,2 миллиона рублей, а на попытку исправить последствия вмешательства — ещё 4,5 миллиона.