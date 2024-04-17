Убийцу юмориста на фестивале КВН в Сочи отправили в СИЗО Подозреваемый в убийстве игрока КВН в Сочи отправлен под арест до 23 мая 17 апреля, 09:31 Артур Расулов в зале суда в Сочи. Обложка © Telegram / SHOT

Хостинский районный суд Сочи отправил в СИЗО до 23 мая Артура Расулова, которого подозревают в убийстве юмориста Амирана Геворкяна на фестивале КВН в январе этого года. Об этом пишет SHOT.

Артур Расулов арестован до 23 мая. Видео © Telegram / SHOT

Адвокат 33-летнего Расулова просил о домашнем аресте для своего подзащитного, который, по его словам, сам сдался полиции. На суде подозреваемый лишь частично признал свою вину. Он настаивает, что не хотел убивать участника КВН, а просто ввязался в драку во время ссоры.

Напомним, бывшего участника команды КВН "Южная столица" 31-летнего Амирана Геворкяна убили во время фестиваля в Сочи. Он подрался с 32-летним Артуром Расуловым ночью 18 января 2024 года около гостиницы "Жемчужина". После драки юморист впал в кому, а через несколько дней скончался. Расулова удалось задержать спустя три месяца после трагедии. Ему грозит до 15 лет колонии по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее по неосторожности его смерть".

Авторы Татьяна Миссуми