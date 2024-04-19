Три главных правила, как из неудачника превратиться в баловня судьбы
Судьба помогает смелым — гласит старая поговорка. Но не стоит воспринимать её слишком буквально. Желательно придерживаться инструкции. В ней всего три пункта, но без них удачу за хвост точно не поймать.
Всё, что нужно делать для повышения удачливости, — учиться новому, показывать себя и придерживаться системы. Об этом написаны десятки книг по саморазвитию. Но читать их все необязательно. Достаточно знать базовые правила для достижения жизненного успеха.
1. Приобретайте новые навыки
Фото © "Железный человек, режиссёр Джон Фавро, сценарист Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам / Kinopoisk
Чтобы расширить кругозор, вникайте в самые разные темы. Так вы приумножите свои шансы стать востребованным специалистом. А значит, повысите свою ценность на рынке труда. Это совет из книги Скотта Адамса "Теория везения. Практическое пособие по повышению вашей удачливости".
Всё, что вы делаете, нужно рассматривать с точки зрения саморазвития. Всякий раз старайтесь приобрести новый или прокачать старый навык. Будьте "машиной по изучению всего". Но не пытайтесь стать экспертом в каждой сфере — стремитесь к уровню "достаточно хорош".
Адамс приводит примерный список умений, которые нужно освоить:
- публичные выступления;
- психология;
- ведение бизнеса;
- дизайн;
- иностранные языки;
- IT.
2. Демонстрируйте свою ценность
Фото © "Железный человек, режиссёр Джон Фавро, сценарист Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам / Kinopoisk
Научитесь грамотно общаться с другими людьми, чтобы доносить до них свою ценность. Убедитесь, что ваши каналы коммуникации эффективно презентуют вас как личность и профессионала.
Подойдёт всё: от выступлений на конференциях и постов в соцсетях до сарафанного радио и разговоров на кухне. Большинство людей не пользуются этим. В итоге они годами варятся в собственном соку, а об их пользе знает лишь ограниченный круг лиц.
Авторы книги "Твоя бизнес-модель. Системный подход к построению карьеры" Тим Кларк, Александр Остервальдер и Ива Пинье предлагают рассматривать свою личность как проект. И, как и любой продукт, он требует грамотного продвижения, которое позволит получить необходимую поддержку.
3. Фокусируйтесь на процессе, а не на результате
Фото © "Железный человек 3, режиссёр Шейн Блэк, сценарист Дрю Пирс, Шейн Блэк, Уоррен Эллис / Kinopoisk
Системность важнее целей. Вместо того чтобы стремиться к конкретным результатам, постоянно ищите новые возможности.
Люди, ориентированные на цели, часто сталкиваются с неудачами. Им кажется, что это временные препятствия, которые нужно преодолеть. У личностей, ориентированных на процесс роста, другое отношение к проблемам. Они рассматривают их как возможности для развития.
Как говорит Дэнни Грегори в книге "Заставь его замолчать. Как победить внутреннего критика и начать действовать", главное — обеспечить стабильный прогресс в своей деятельности. Конкретные результаты приложатся по ходу.
"Железный человек, режиссёр Джон Фавро, сценарист Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам / Kinopoisk