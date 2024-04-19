Три главных правила, как из неудачника превратиться в баловня судьбы

Всё, что нужно делать для повышения удачливости, — учиться новому, показывать себя и придерживаться системы. Об этом написаны десятки книг по саморазвитию. Но читать их все необязательно. Достаточно знать базовые правила для достижения жизненного успеха.

1. Приобретайте новые навыки

Фото © "Железный человек, режиссёр Джон Фавро, сценарист Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам / Kinopoisk

Чтобы расширить кругозор, вникайте в самые разные темы. Так вы приумножите свои шансы стать востребованным специалистом. А значит, повысите свою ценность на рынке труда. Это совет из книги Скотта Адамса "Теория везения. Практическое пособие по повышению вашей удачливости".

Всё, что вы делаете, нужно рассматривать с точки зрения саморазвития. Всякий раз старайтесь приобрести новый или прокачать старый навык. Будьте "машиной по изучению всего". Но не пытайтесь стать экспертом в каждой сфере — стремитесь к уровню "достаточно хорош".

Адамс приводит примерный список умений, которые нужно освоить: публичные выступления;

психология;

ведение бизнеса;

дизайн;

иностранные языки;

IT.

2. Демонстрируйте свою ценность

Фото © "Железный человек, режиссёр Джон Фавро, сценарист Марк Фергус, Хоук Остби, Артур Маркам / Kinopoisk

Научитесь грамотно общаться с другими людьми, чтобы доносить до них свою ценность. Убедитесь, что ваши каналы коммуникации эффективно презентуют вас как личность и профессионала.

Подойдёт всё: от выступлений на конференциях и постов в соцсетях до сарафанного радио и разговоров на кухне. Большинство людей не пользуются этим. В итоге они годами варятся в собственном соку, а об их пользе знает лишь ограниченный круг лиц.

Авторы книги "Твоя бизнес-модель. Системный подход к построению карьеры" Тим Кларк, Александр Остервальдер и Ива Пинье предлагают рассматривать свою личность как проект. И, как и любой продукт, он требует грамотного продвижения, которое позволит получить необходимую поддержку.

3. Фокусируйтесь на процессе, а не на результате

Фото © "Железный человек 3, режиссёр Шейн Блэк, сценарист Дрю Пирс, Шейн Блэк, Уоррен Эллис / Kinopoisk

Системность важнее целей. Вместо того чтобы стремиться к конкретным результатам, постоянно ищите новые возможности.

Люди, ориентированные на цели, часто сталкиваются с неудачами. Им кажется, что это временные препятствия, которые нужно преодолеть. У личностей, ориентированных на процесс роста, другое отношение к проблемам. Они рассматривают их как возможности для развития.