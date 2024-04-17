Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 11:46

Российские войска уничтожили склад террористов РДК*

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады теробороны и террористов так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, добавили в ведомстве.

СМИ сообщили о ликвидации спонсора РДК* у границы с Белгородской областью
СМИ сообщили о ликвидации спонсора РДК* у границы с Белгородской областью

Напомним, что члены РДК* несколько раз пытались прорваться в Россию, но не добивались результатов и отступали с тяжёлыми потерями. Президент Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров