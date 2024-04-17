Российские войска уничтожили склад террористов РДК*
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады теробороны и террористов так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.
Кроме того, было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах, добавили в ведомстве.
Напомним, что члены РДК* несколько раз пытались прорваться в Россию, но не добивались результатов и отступали с тяжёлыми потерями. Президент Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин