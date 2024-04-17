Российские войска уничтожили склад террористов РДК*

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады теробороны и террористов так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.