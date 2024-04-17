Один человек погиб и четверо ранены при обстреле ВСУ Каховки

В результате очередной украинской атаки на мирное население Каховки один человек погиб, ещё четверо ранены. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека. Ещё четыре местных жителя получили ранения и сейчас находятся в больнице", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что в результате удара в районе повредился газопровод, поэтому 22 абонента остались без газа.