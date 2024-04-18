Оттенки, привлекающие счастье: В какие кармически страшные дни весны нельзя делать маникюр

От маникюра зависит не только ваша внешняя красота, но и то, будет ли благосклонна удача. Если сделать его в нескольких оттенках и в правильные даты апреля, мая, в жизни начнётся белая полоса.

В какие даты можно и нельзя делать маникюр в апреле, мае

Цвет маникюра в 2024 году не единственное, что нужно подбирать, оглядываясь на астрологию. Дата похода к мастеру тоже важна. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наиболее благоприятные дни для похода к мастеру по маникюру — 19 и 27 апреля. Нейтральные даты месяца, когда делать это не опасно, — 21, 22, 23, 28 и 30 апреля. "А вот 24, 25 и 26 — не самые удачные для маникюра дни. Если и делать его в эти даты, то обращаться нужно только к проверенному мастеру", — рассказала астролог Валентина Вильнер.

Чтобы маникюр принёс счастье в мае, его тоже нужно делать в определённые даты. Благоприятные дни для похода к мастеру — 2, 6, 7, 9, 10, 16, 26, 30 и 31 мая. Безобидные даты — 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20–25 мая. При этом 27 и 28 мая маникюр делать ни в коем случае нельзя, иначе в жизни начнётся чёрная полоса.

Маникюр каких цветов в апреле и мае принесёт счастье и удачу

Цвет ногтей на маникюре нужно выбирать по определённым правилам. Подойдут красные, зелёные и другие цвета. Фото © Freepik

Рекомендуется красить ногти красным, оранжевым, алым и жёлтым цветом. Этим оттенкам нужно отдавать предпочтение и при подборе одежды. "В мае для привлечения внимания фортуны стоит выдерживать свой образ в зелёных и коричневых тонах", — добавила астролог.