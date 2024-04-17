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17 апреля, 17:02

"Единая Россия" провела вебинар для абитуриентов по приёмной кампании в вузы

"Единая Россия" провела для абитуриентов вебинар по приёмной кампании в вузы. Обложка © Telegram / "Единая Россия"

"Единая Россия" провела для абитуриентов вебинар по приёмной кампании в вузы. Обложка © Telegram / "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" провела вебинар для абитуриентов со всей страны, на котором обсуждалась приёмная кампания в высшие учебные заведения в 2024 году. На интересующие выпускников школ вопросы отвечал зампред Комитета ГД по науке Александр Мажуга. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Единая Россия провела для абитуриентов вебинар по приёмной кампании в вузы. Фото © Telegram / "Единая Россия"

Единая Россия провела для абитуриентов вебинар по приёмной кампании в вузы. Фото © Telegram / "Единая Россия"

"В этом году для будущих студентов выделено 592 тысячи бюджетных мест. Больше всего — под инженерно-технические и медицинские специальности, педагогику и сельское хозяйство. Увеличение числа бюджетных мест в вузах — одно из положений народной программы "Единой России", — отметили в пресс-службе.

На мероприятии абитуриенты смогли задать вопросы, связанные с процедурой поступления в высшее учебное заведение для детей участников СВО, расписанием ЕГЭ, возможностями пересдачи одного из экзаменов, а также льготах для победителей олимпиад и договоров на целевое обучение.

Минобрнауки: Приёмная кампания в вузы ДНР начнётся не позднее 20 июня
Минобрнауки: Приёмная кампания в вузы ДНР начнётся не позднее 20 июня

Life.ru писал, что приёмная кампания в высших учебных заведениях России в этом году начнётся 20 июня. При этом повышения размеры оплаты можно не ждать. Как заявляли в Минобрнауки, в России не планируется централизованного увеличения платы за обучение для студентов государственных вузов.

Александра Мышляева
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