"Единая Россия" провела вебинар для абитуриентов по приёмной кампании в вузы

Партия "Единая Россия" провела вебинар для абитуриентов со всей страны, на котором обсуждалась приёмная кампания в высшие учебные заведения в 2024 году. На интересующие выпускников школ вопросы отвечал зампред Комитета ГД по науке Александр Мажуга. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Единая Россия провела для абитуриентов вебинар по приёмной кампании в вузы. Фото © Telegram / "Единая Россия"

"В этом году для будущих студентов выделено 592 тысячи бюджетных мест. Больше всего — под инженерно-технические и медицинские специальности, педагогику и сельское хозяйство. Увеличение числа бюджетных мест в вузах — одно из положений народной программы "Единой России", — отметили в пресс-службе.