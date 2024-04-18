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18 апреля, 01:18

IT-эксперт раскрыл тайное послание в интервью Павла Дурова Карлсону

IT-эксперт Хоменок: Дуров в интервью пожелал привлечь аудиторию из США в Telegram

Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Основатель "Телеграма" Павел Дуров на протяжении всего интервью с американским журналистом Такером Карлсоном делал акцент на безупречной защите данных мессенджера с целью привлечь испугавшуюся взломов iPhone англоязычную аудиторию. Такое мнение выразил IT-эксперт Антон Хоменок.

Перед интервью криптосервис Trust Wallet сообщил об опасном эксплойте, позволяющем взломать iPhone. Бизнесмен вовремя подсуетился и рассказал о высоких моральных ценностях его компании в том числе для привлечения ещё большего количества людей в мессенджер.

"Новость буквально за сутки, максимально быстро охватывает весь мир и вносит большие сомнения пользователям техники Apple на дальнейшее использование iMessage. После чего выходит интервью, где Павел на протяжении 50 минут говорит о своих моральных принципах и трёх главных правилах жизни: свобода, независимость, движение вперёд", добавил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону
Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону

В Соединённых Штатах Америки около 120 миллионов человек пользуются продукцией Apple, в которой они привыкли обмениваться личными сообщениями именно через iMessage, отметил Хоменок. Генеральный директор диджитал-агентства X6 AGENCY уверен, что в ближайшем будущем аудитория "Телеграма" пополнится людьми из США и других стран.

Ранее экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выложил в Сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, программист общается с журналистом на английском языке. Бизнесмен отметил, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону.

Каринэ Гевондян
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