IT-эксперт раскрыл тайное послание в интервью Павла Дурова Карлсону

Основатель "Телеграма" Павел Дуров на протяжении всего интервью с американским журналистом Такером Карлсоном делал акцент на безупречной защите данных мессенджера с целью привлечь испугавшуюся взломов iPhone англоязычную аудиторию. Такое мнение выразил IT-эксперт Антон Хоменок.

Перед интервью криптосервис Trust Wallet сообщил об опасном эксплойте, позволяющем взломать iPhone. Бизнесмен вовремя подсуетился и рассказал о высоких моральных ценностях его компании в том числе для привлечения ещё большего количества людей в мессенджер.

"Новость буквально за сутки, максимально быстро охватывает весь мир и вносит большие сомнения пользователям техники Apple на дальнейшее использование iMessage. После чего выходит интервью, где Павел на протяжении 50 минут говорит о своих моральных принципах и трёх главных правилах жизни: свобода, независимость, движение вперёд", — добавил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".