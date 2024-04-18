IT-эксперт раскрыл тайное послание в интервью Павла Дурова Карлсону
IT-эксперт Хоменок: Дуров в интервью пожелал привлечь аудиторию из США в Telegram
Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров
Основатель "Телеграма" Павел Дуров на протяжении всего интервью с американским журналистом Такером Карлсоном делал акцент на безупречной защите данных мессенджера с целью привлечь испугавшуюся взломов iPhone англоязычную аудиторию. Такое мнение выразил IT-эксперт Антон Хоменок.
Перед интервью криптосервис Trust Wallet сообщил об опасном эксплойте, позволяющем взломать iPhone. Бизнесмен вовремя подсуетился и рассказал о высоких моральных ценностях его компании в том числе для привлечения ещё большего количества людей в мессенджер.
"Новость буквально за сутки, максимально быстро охватывает весь мир и вносит большие сомнения пользователям техники Apple на дальнейшее использование iMessage. После чего выходит интервью, где Павел на протяжении 50 минут говорит о своих моральных принципах и трёх главных правилах жизни: свобода, независимость, движение вперёд", — добавил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
В Соединённых Штатах Америки около 120 миллионов человек пользуются продукцией Apple, в которой они привыкли обмениваться личными сообщениями именно через iMessage, отметил Хоменок. Генеральный директор диджитал-агентства X6 AGENCY уверен, что в ближайшем будущем аудитория "Телеграма" пополнится людьми из США и других стран.
Ранее экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выложил в Сеть интервью с российским предпринимателем Павлом Дуровым. Видео длится 58 минут, программист общается с журналистом на английском языке. Бизнесмен отметил, что не хочет возвращаться в Россию и Штаты из-за стремления его соцсети к нейтральности и нежелания занимать чью-либо сторону.