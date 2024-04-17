Полиция задержала мародёров, проникших в два частных дома в Оренбурге
В Оренбурге двое мародёров проникли в два частных дома, своровав технику и одежду. Однако уйти от правосудия им не удалось — их задержала полиция. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Мародёры ограбили два дома в Оренбурге. Видео © Telegram / Ирина Волк
"По имеющимся данным, безработные 21-летние жители областного центра в ночное время проникли в два частных дома, откуда вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер", — говорится в её телеграм-канале.
Награбленное полицейские обнаружили по адресу проживания одного из задержанных и изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Оренбурге это уже второй инцидент, связанный с кражами из домов граждан в период чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Ранее жители затопленных районов Орска пожаловались, что не могут эвакуироваться из своих домов из-за угрозы грабежей. Несмотря на опасность, они заявили, что хотят и дальше оставаться в своих домах, чтобы их имущество никто не стащил. В ответ на жалобу мэр города пообещал усилить меры по борьбе с мародёрами, создав дополнительные патрули для охраны подтопленных территорий от грабителей.
Telegram / Ирина Волк