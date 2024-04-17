Полиция задержала мародёров, проникших в два частных дома в Оренбурге

В Оренбурге двое мародёров проникли в два частных дома, своровав технику и одежду. Однако уйти от правосудия им не удалось — их задержала полиция. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мародёры ограбили два дома в Оренбурге. Видео © Telegram / Ирина Волк

"По имеющимся данным, безработные 21-летние жители областного центра в ночное время проникли в два частных дома, откуда вынесли музыкальный центр, саундбар, два телевизора, куртку и роутер", — говорится в её телеграм-канале.