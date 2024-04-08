В Орске пообещали усилить патрули для борьбы с мародёрами
Мэр Козупица: В затопленных районах Орска усилят патрули для борьбы с мародёрами
Мэр Орска Василий Козупица пообещал, что в затопленной части города усилят патрули правоохранителей во избежание мародёрства. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных домах. Поэтому договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародёров", — подчеркнул градоначальник.
Напомним, 5 апреля Оренбуржье пострадало от самого сильного за всю историю региона паводка. Изначально власти нашли на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Некоторые граждане, как оказалось, попытались воспользоваться бедствием и принялись мародёрствовать. Из-за этого жители шестого микрорайона Орска рассказали, что не могут оставить свои дома во время паводка. Одна из жительниц сообщила, что вместо помощи окружающим беспринципные злоумышленники обворовывают дома соседей и магазины.
Life.ru / Андрей Тишин