Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 21:17

Сенатор Бондарев: Миротворцы РФ в полном объёме выполнили свою миссию в Карабахе

Российский миротворческий контингент выполнил возложенную на него миссию в Нагорном Карабахе в полном объёме. Так о выводе военнослужащих из новоиспечённого азербайджанского региона высказался сенатор Виктор Бондарев.

По словам первого зампреда оборонного комитета Совфеда РФ, 16 апреля представители Армении в Международном суде ООН гарантировали, что Ереван не претендует на земли бывшей НКР и заинтересован в долгосрочном мире. В связи со стабилизацией ситуации первая группа миротворцев уже покинула территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе.

"Возлагаемую миссию на российских миротворцев считаю выполненной в полном объёме, а их досрочное возвращение домой — радостным событием для родных и близких", — заключил Бондарев в "Телеграме".

Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха
Россия начала вывод миротворцев из Нагорного Карабаха

Контингент российских миротворцев был размещён в Карабахе в 2020 году после вооружённого конфликта Армении и Азербайджана. Спустя три года спорный регион полностью перешёл под контроль Баку, а НКР официально прекратила существование.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Совет Федерации
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров