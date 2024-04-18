Сенатор Бондарев: Миротворцы РФ в полном объёме выполнили свою миссию в Карабахе

Российский миротворческий контингент выполнил возложенную на него миссию в Нагорном Карабахе в полном объёме. Так о выводе военнослужащих из новоиспечённого азербайджанского региона высказался сенатор Виктор Бондарев.

По словам первого зампреда оборонного комитета Совфеда РФ, 16 апреля представители Армении в Международном суде ООН гарантировали, что Ереван не претендует на земли бывшей НКР и заинтересован в долгосрочном мире. В связи со стабилизацией ситуации первая группа миротворцев уже покинула территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе.