Сенатор Бондарев: Миротворцы РФ в полном объёме выполнили свою миссию в Карабахе
Российский миротворческий контингент выполнил возложенную на него миссию в Нагорном Карабахе в полном объёме. Так о выводе военнослужащих из новоиспечённого азербайджанского региона высказался сенатор Виктор Бондарев.
По словам первого зампреда оборонного комитета Совфеда РФ, 16 апреля представители Армении в Международном суде ООН гарантировали, что Ереван не претендует на земли бывшей НКР и заинтересован в долгосрочном мире. В связи со стабилизацией ситуации первая группа миротворцев уже покинула территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе.
"Возлагаемую миссию на российских миротворцев считаю выполненной в полном объёме, а их досрочное возвращение домой — радостным событием для родных и близких", — заключил Бондарев в "Телеграме".
Контингент российских миротворцев был размещён в Карабахе в 2020 году после вооружённого конфликта Армении и Азербайджана. Спустя три года спорный регион полностью перешёл под контроль Баку, а НКР официально прекратила существование.
ТАСС / Станислав Красильников