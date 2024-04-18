Борис Галкин объяснил истоки поведения Макаревича* и других уехавших артистов

Андрей Макаревич* относится к людям, для которых где уютно, полезно, выгодно — там и родина. Об этом aif.ru заявил заслуженный артист России Борис Галкин, знакомый зрителям по фильмам "В зоне особого внимания", "Мы из будущего", "Топор. 1943".

По его мнению, нет смысла обсуждать поведение Макаревича*: "Это играет гордыня на басовой струне, и не более того". Важнее понять истоки поведения уехавших.

"В течение 30 лет после перестройки мы пребывали в таком блаженно-идиотском состоянии, когда люди вообще не врубались, что происходит в мире и куда это всё катится. В этом бульоне сварились и такие представители культурных наших слоёв, как Макаревич, и тут ничего удивительного нет", — сказал актёр, добавив, что очень важно вернуть стране идеологию.

Он рассказал, что никогда не менялся в своей гражданской, мировоззренческой позиции. Были времена, когда приходилось надолго замолкать или вообще переставать выступать, когда становилось противно находиться даже среди коллег. Поэтому Галкин очень приветствует указ президента о возвращении к традиционным ценностям нашей истории и культуры.

"Это должно стать основополагающим в деятельности всех творческих личностей. Может, в связи с этим действительно изменится атмосфера нашей культурной жизни", — считает он.

В разговоре с изданием был затронут и "неожиданный патриотизм" Макаревича* в отношении новой родины: рокер заявил, что "нашу страну не сломить, у нас великие солдаты", имея в виду еврейское государство. Борис Галкин пошутил, что музыкант за пару лет так проникся израильским духом, что забыл, откуда он родом и где похоронены его предки.

"Вот он-то тоже не менялся, он таким и был, только говорил разные вещи, которые были тогда ему выгодны. Честно говоря, никакого желания даже мысль направлять в адрес Макаревича* нет, как и своего однофамильца, комика Галкина. <...> Это всё печально. Но, к сожалению, актёрская профессия — она неустойчивая с точки зрения мировоззренческих позиций. Много оказалось приспособленцев", — констатировал заслуженный артист РФ.

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы Аллы Пугачёвой, Андрея Макаревича* и других уехавших из России музыкантов скорбеть по жертвам теракта в "Крокус сити холле" молча, а не публично — хуже предательства. По её словам, именно музыканты, писатели, художники всегда глубоко чувствовали чужую боль и создавали мировые шедевры. Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим, считает Захарова.