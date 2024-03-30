Захарова отреагировала словами Высоцкого на предательство Пугачёвой и Макаревича*
Захарова назвала предательством заявления Пугачёвой и Макаревича* после теракта
Призывы Аллы Пугачёвой, Андрея Макаревича* и других уехавших из России музыкантов скорбеть по жертвам теракта в "Крокус сити холле" молча, а не публично — хуже предательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали "своими, народными, родными", а они, как пел Высоцкий, оказались "не друг, не враг, а так". И вот спустя семь дней их прорвало", — написала она в телеграм-канале.
Призывы скорбеть молча от людей искусства слышать страшно и дико, считает Захарова. Именно музыканты, писатели, художники всегда глубоко чувствовали чужую боль и создавали мировые шедевры. Эти произведения были ответом на шок, вызванный трагедией.
По словам дипломата, когда на глазах участников группы "Машина времени" произошёл теракт на рок-фестивале в Тушине в 2003 году, они дважды в память о жертвах исполнили песню "Пока горит свеча". Также не молчал Макаревич* и после событий 7 октября в Израиле. Пугачёва же делилась публично переживаниями из-за смерти музыкантов Бориса Моисеева, Александра Градского и художника-сценографа Бориса Краснова.
"Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим", — заключила Захарова.
Представитель МИД РФ также выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, который помогал спасать пострадавших в результате теракта, надышался угарным газом, простыл и умер в больнице 29 марта. Она подчеркнула, что делает это публично, "потому что мир должен знать настоящих героев".
Напомним, по прошествии почти недели после террористической атаки на "Крокус" Алла Пугачёва прокомментировала трагедию, заявив, что скорбь должна быть в душе, а не в Instagram**. А Андрей Макаревич* опубликовал вымученные соболезнования, посчитав пошлой публичную скорбь по жертвам теракта.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
ТАСС / Валерий Шарифулин