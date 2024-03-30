Захарова отреагировала словами Высоцкого на предательство Пугачёвой и Макаревича*

Призывы Аллы Пугачёвой, Андрея Макаревича* и других уехавших из России музыкантов скорбеть по жертвам теракта в "Крокус сити холле" молча, а не публично — хуже предательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали "своими, народными, родными", а они, как пел Высоцкий, оказались "не друг, не враг, а так". И вот спустя семь дней их прорвало", — написала она в телеграм-канале.

Призывы скорбеть молча от людей искусства слышать страшно и дико, считает Захарова. Именно музыканты, писатели, художники всегда глубоко чувствовали чужую боль и создавали мировые шедевры. Эти произведения были ответом на шок, вызванный трагедией.

По словам дипломата, когда на глазах участников группы "Машина времени" произошёл теракт на рок-фестивале в Тушине в 2003 году, они дважды в память о жертвах исполнили песню "Пока горит свеча". Также не молчал Макаревич* и после событий 7 октября в Израиле. Пугачёва же делилась публично переживаниями из-за смерти музыкантов Бориса Моисеева, Александра Градского и художника-сценографа Бориса Краснова.

"Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим", — заключила Захарова.

Представитель МИД РФ также выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна, который помогал спасать пострадавших в результате теракта, надышался угарным газом, простыл и умер в больнице 29 марта. Она подчеркнула, что делает это публично, "потому что мир должен знать настоящих героев".