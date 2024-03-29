В Госдуме оценили возможность признания Аллы Пугачёвой иноагентом

Певица Алла Пугачёва будет внесена в реестр иноагентов при наличии законных на то оснований. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Сергей Соловьёв.

"Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно", — сказал он, добавив, что о сроках говорить преждевременно.