В Госдуме оценили возможность признания Аллы Пугачёвой иноагентом
Депутат Соловьёв: Пугачёву признают иноагентом, если найдутся законные основания
Певица Алла Пугачёва будет внесена в реестр иноагентов при наличии законных на то оснований. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Сергей Соловьёв.
"Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно", — сказал он, добавив, что о сроках говорить преждевременно.
Напомним, по словам главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина, в стране запущена процедура признания Пугачёвой иноагентом. Поводом для обращения общественника в Генпрокуратуру стало видео 74-летней артистки, в котором она, отвечая на критику певца Стаса Михайлова, заявила, что "нормальные люди" возвращаться в Россию не будут, а затем обматерила коллегу по цеху. Позже Примадонна попала в новый скандал из-за реакции на теракт в "Крокусе". Статус иноагента артистка может получить 15 апреля, прямо к 75-летнему юбилею.
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