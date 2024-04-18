Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, подозреваемого в опасных операциях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах в московской частной клинике, которые привели к ухудшению здоровья и инвалидности у пациентов. Об этом информировала пресс-служба СКР.

"В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведённых хирургом в Москве. <...> Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации Соболеву А.М. представить доклад о сроках проведения экспертиз", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.