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18 апреля, 08:15

В Госдуме раскрыли настоящих спонсоров грязных нападений предателей из РДК* на Россию

Депутат ГД Ивлев: Киевский режим вооружает боевиков РДК* на деньги США и НАТО

Член РДК* Денис Капустин (Никитин)**. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Член РДК* Денис Капустин (Никитин)**. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Боевиков из Русского добровольческого корпуса* (РДК) вооружают США и НАТО, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, киевские власти "современных власовцев" целенаправленно отыскивают, обучают и вооружают всем необходимым.

"РДК* это современные власовцы. Их идеология неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо — власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и сёла Брянской и Белгородской областей", — высказался депутат в беседе с РИА "Новости".

Ивлев уверен, что таким предателям никогда не будет прощения: их ждёт российский суд и суровое наказание, если "пуля российского солдата" не справится быстрее.

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Напомним, что члены РДК* несколько раз пытались прорваться в Россию, но не добивались результатов и отступали с тяжёлыми потерями. Президент Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны.

*РДКзапрещённая в России террористическая организация.

** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторина.

Каринэ Гевондян
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