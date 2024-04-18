В Госдуме раскрыли настоящих спонсоров грязных нападений предателей из РДК* на Россию
Депутат ГД Ивлев: Киевский режим вооружает боевиков РДК* на деньги США и НАТО
Член РДК* Денис Капустин (Никитин)**. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim
Боевиков из Русского добровольческого корпуса* (РДК) вооружают США и НАТО, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, киевские власти "современных власовцев" целенаправленно отыскивают, обучают и вооружают всем необходимым.
"РДК* — это современные власовцы. Их идеология — неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо — власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и сёла Брянской и Белгородской областей", — высказался депутат в беседе с РИА "Новости".
Ивлев уверен, что таким предателям никогда не будет прощения: их ждёт российский суд и суровое наказание, если "пуля российского солдата" не справится быстрее.
Напомним, что члены РДК* несколько раз пытались прорваться в Россию, но не добивались результатов и отступали с тяжёлыми потерями. Президент Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны.
*РДК — запрещённая в России террористическая организация.
** Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторина.