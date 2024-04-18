Боевиков из Русского добровольческого корпуса * (РДК) вооружают США и НАТО, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его мнению, киевские власти "современных власовцев" целенаправленно отыскивают, обучают и вооружают всем необходимым.

"РДК* — это современные власовцы. Их идеология — неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо — власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и сёла Брянской и Белгородской областей", — высказался депутат в беседе с РИА "Новости".