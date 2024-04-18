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18 апреля, 13:38

Трескунова* обязали выплатить долг ₽10 тысяч за коммуналку по квартире в Москве

Актёр Семён Трескунов*. Обложка © VK / Сёма Трескунов

Актёр Семён Трескунов*. Обложка © VK / Сёма Трескунов

Суд обязал актёра-иноагента Семёна Трескунова* выплатить долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в московской квартире, в которой после переезда из России он уже не живёт. Об этом говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

"Решением мирового судьи судебного участка 340 района Восточное Дегунино города Москвы с должника Трескунова Семёна Алексеевича* в пользу взыскателя ГБУ "Жилищник района Восточное Дегунино" взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг в размере более 10 000 рублей", — следует из сообщения.

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Напомним, в марте этого года Минюст РФ внёс Трескунова* в список иноагентов. Ранее Life.ru писал, что дела за рубежом у него идут не очень. Артист после переезда за границу отчаялся найти работу и совсем перестал сниматься в кино.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Александра Мышляева
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