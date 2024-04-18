В Харьковской области взорвался трубопровод
В подконтрольной Киеву Харьковской области взорвался трубопровод, в результате чего в радиусе 40 метров начал плавиться асфальт. От места ЧП идёт столб дыма, который виден за несколько километров, сообщает местное издание "Страна.ua".
Под Харьковом взорвался трубопровод. Видео © Telegram / Харьков Life | Харків
"В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", — говорится в телеграм-канале.
Несколько дней назад на Украине сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Харьковской области. Как уточняли в пресс-службе Министерства энергетики Незалежной, было обесточено оборудование. Известно, что в тот день рано утром российские военные ударили по объекту у ж/д станции "Лосево", после чего в городе были перебои со светом.
Telegram / Харьков Life | Харків