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18 апреля, 17:53

В Харьковской области взорвался трубопровод

В подконтрольной Киеву Харьковской области взорвался трубопровод, в результате чего в радиусе 40 метров начал плавиться асфальт. От места ЧП идёт столб дыма, который виден за несколько километров, сообщает местное издание "Страна.ua".

Под Харьковом взорвался трубопровод. Видео © Telegram / Харьков Life | Харків

"В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров", — говорится в телеграм-канале.

В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры

Несколько дней назад на Украине сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Харьковской области. Как уточняли в пресс-службе Министерства энергетики Незалежной, было обесточено оборудование. Известно, что в тот день рано утром российские военные ударили по объекту у ж/д станции "Лосево", после чего в городе были перебои со светом.

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Telegram / Харьков Life | Харків

Николь Вербер
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