Школьник хотел помыть доску, но распылил мыльный раствор в лицо и попал в больницу
Московский школьник угодил в больницу с ожогом глаза после мытья доски
Неосторожный школьник попал в больницу после попытки помыть доску в классе по окончании урока. Ребёнок распылил мыльный раствор себе в лицо, повредив органы зрения, рассказали "Царьграду" в правоохранительных органах.
По данным телеканала, инцидент произошёл в одной из школ Косино-Ухтомского района ещё 16 апреля. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика химический ожог глаза. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Life.ru рассказывал, как пятиклассник из подмосковного Орехово-Зуева попал в психбольницу после нападения на мать с ножом. Ребёнок схватился за оружие в ответ на просьбу заняться уроками. По версии психолога, малыш мог страдать врождённым расстройством.
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