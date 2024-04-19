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19 апреля, 01:20

Школьник хотел помыть доску, но распылил мыльный раствор в лицо и попал в больницу

Московский школьник угодил в больницу с ожогом глаза после мытья доски

Неосторожный школьник попал в больницу после попытки помыть доску в классе по окончании урока. Ребёнок распылил мыльный раствор себе в лицо, повредив органы зрения, рассказали "Царьграду" в правоохранительных органах.

По данным телеканала, инцидент произошёл в одной из школ Косино-Ухтомского района ещё 16 апреля. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика химический ожог глаза. По факту произошедшего проводится проверка.

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Ранее Life.ru рассказывал, как пятиклассник из подмосковного Орехово-Зуева попал в психбольницу после нападения на мать с ножом. Ребёнок схватился за оружие в ответ на просьбу заняться уроками. По версии психолога, малыш мог страдать врождённым расстройством.

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Shutterstock / Fotoksa

Илья Пушкарев
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