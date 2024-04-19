Шмыгаль раскрыл сроки отправки оружия от США при положительном решении Конгресса
Шмыгаль: США отправят Киеву оружие в течение недель после одобрения в Конгрессе
Пентагон не станет затягивать с отправкой оружия Украине, если Конгресс одобрит законопроект о выделении Киеву нового пакета помощи. Об этом на пресс-конференции в США заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
Политик подчеркнул, что первые поставки будут произведены уже в течение нескольких недель. В этом его заверили американские коллеги.
"Мы получили уверения в поддержке законопроекта обеими партиями. Ожидаем, что уже в ближайшее время этот крупный пакет помощи от США будет принят", — заключил Шмыгаль.
Рассмотрение Конгрессом США законопроекта о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов намечено на 20 апреля. Если большинство проголосует против, ВСУ обречены на поражение, считает Владимир Зеленский.
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