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19 апреля, 02:10

Шмыгаль раскрыл сроки отправки оружия от США при положительном решении Конгресса

Шмыгаль: США отправят Киеву оружие в течение недель после одобрения в Конгрессе

Пентагон не станет затягивать с отправкой оружия Украине, если Конгресс одобрит законопроект о выделении Киеву нового пакета помощи. Об этом на пресс-конференции в США заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Политик подчеркнул, что первые поставки будут произведены уже в течение нескольких недель. В этом его заверили американские коллеги.

"Мы получили уверения в поддержке законопроекта обеими партиями. Ожидаем, что уже в ближайшее время этот крупный пакет помощи от США будет принят", — заключил Шмыгаль.

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Рассмотрение Конгрессом США законопроекта о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов намечено на 20 апреля. Если большинство проголосует против, ВСУ обречены на поражение, считает Владимир Зеленский.

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Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Илья Пушкарев
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