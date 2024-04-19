Шмыгаль раскрыл сроки отправки оружия от США при положительном решении Конгресса

Пентагон не станет затягивать с отправкой оружия Украине, если Конгресс одобрит законопроект о выделении Киеву нового пакета помощи. Об этом на пресс-конференции в США заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Политик подчеркнул, что первые поставки будут произведены уже в течение нескольких недель. В этом его заверили американские коллеги.