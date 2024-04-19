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19 апреля, 05:19

Иранский генерал подтвердил работу ПВО в Исфахане в связи с атаками

Генерал армии Ирана Сиявуш Михандуст подтвердил, что в городе Исфахане сегодня работали силы противовоздушной обороны, они отражали атаки "подозрительных объектов". При этом повреждений в городе нет.

"Этот звук был связан со стрельбой ПВО Исфахана по подозрительным объектам, у нас нет никаких повреждений, не зафиксировано никаких несчастных случаев", — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

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Напомним, Армия обороны Израиля атаковала Иран ранним утром 19 апреля, заблаговременно предупредив об этом Вашингтон. За день до этого Тегеран пригрозил ударить по ядерным центрам Израиля в случае новой агрессии.

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X / Joe Truzman

Александра Вишнякова
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