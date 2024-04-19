Иранский генерал подтвердил работу ПВО в Исфахане в связи с атаками
Генерал армии Ирана Сиявуш Михандуст подтвердил, что в городе Исфахане сегодня работали силы противовоздушной обороны, они отражали атаки "подозрительных объектов". При этом повреждений в городе нет.
"Этот звук был связан со стрельбой ПВО Исфахана по подозрительным объектам, у нас нет никаких повреждений, не зафиксировано никаких несчастных случаев", — приводит его слова иранское агентство Tasnim.
Напомним, Армия обороны Израиля атаковала Иран ранним утром 19 апреля, заблаговременно предупредив об этом Вашингтон. За день до этого Тегеран пригрозил ударить по ядерным центрам Израиля в случае новой агрессии.
X / Joe Truzman