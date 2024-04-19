Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу

Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных россиян, а одобряют его работу на посту президента 77,6% респондентов. Таковы результаты опроса, опубликованные в пятницу, 19 апреля, на сайте ВЦИОМа. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 54,1% и 54 % соответственно.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" по результатам опроса составил 44,4%, у КПРФ — 9%, у ЛДПР — 8,5%. "Новые люди", по данным ВЦИОМа, получили 8,3% поддержки россиян, а партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 3,9%.

В опросе, который проводился с 8 по 14 апреля, приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.