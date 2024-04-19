"Играете с огнём": Немцы пришли в замешательство после очередного обвинения Бербок в адрес Путина
Граждане ФРГ раскритиковали Бербок из-за обвинений Путина в организации шпионажа
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Жители Германии с критикой обрушились на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Дипломат снова выступила с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина. В этот раз она заявила, что глава российского государства якобы является организатором шпионажа на территории Германии.
"Вы играете с огнём, госпожа Бербок", "Вот это чепуха. Зачем Путину что-то здесь разрушать? Вы и ваши коллеги из правящей коалиции сами хорошо с этим справляетесь", "Какая же это глупость", — возмутились пользователи соцсети X.
Некоторые комментаторы задались вопросом, существуют ли какие-то доказательства этим обвинениям. А один из пользователей призвал Бербок пояснить ситуацию с терактом на "Северном потоке", о котором она, судя по всему, забыла.
Ранее Life.ru писал, что в Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. По информации журналистов, оба задержанных — русские немцы. Это 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. В числе объектов, за которыми те якобы наблюдали, указаны военные полигоны США в Баварии. На одном из них проводилось обучение солдат ВСУ на танках Abrams. После этого Бербок вызвала российского посла в Берлине Сергея Нечаева.