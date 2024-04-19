"Откинуло взрывной волной" : Жительница Горловки пережила удар ВСУ и рассказала, как это было
RT: О последствиях двух прилётов со стороны ВСУ рассказала жительница Горловки
Жительница Горловки рассказала о последствиях удара со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Подробности обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины рассказала жительница города. По её словам, всего было зафиксировано два прилёта, есть пострадавшие и раненые.
О последствиях двух прилётов со стороны ВСУ рассказала жительница Горловки. Видео © RT
"Услышали прилёт, посыпались стёкла, побежали из бухгалтерии. На выходе из бухгалтерии был второй прилёт, выкинуло взрывной волной нас в коридор... Сыпется штукатурка, в глазах потемнело, оглохла... Очень страшно", — рассказала местная жительница в беседе с RT.
Местные власти сообщили, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке из HIMARS выросло до десяти человек. В зоне поражения оказались городская больница и станция переливания крови, там выбиты стёкла, повреждены стены и оборудование.
О том, что ВСУ обстреляли больницу в Горловке из HIMARS, Life.ru рассказывал накануне. А до этого случился ещё один обстрел Горловки украинскими Вооружёнными силами. После действий ВСУ в жилом массиве были найдены суббоеприпасы типа "Колокольчик". Это снаряд с кассетным боеприпасом, содержащий очень мощную взрывчатку.