"Откинуло взрывной волной" : Жительница Горловки пережила удар ВСУ и рассказала, как это было

Подробности обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины рассказала жительница города. По её словам, всего было зафиксировано два прилёта, есть пострадавшие и раненые.

О последствиях двух прилётов со стороны ВСУ рассказала жительница Горловки. Видео © RT

"Услышали прилёт, посыпались стёкла, побежали из бухгалтерии. На выходе из бухгалтерии был второй прилёт, выкинуло взрывной волной нас в коридор... Сыпется штукатурка, в глазах потемнело, оглохла... Очень страшно", — рассказала местная жительница в беседе с RT.

Местные власти сообщили, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке из HIMARS выросло до десяти человек. В зоне поражения оказались городская больница и станция переливания крови, там выбиты стёкла, повреждены стены и оборудование.