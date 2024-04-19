Эксперт: Единственное, что может разнести Эстония, — пиццу нашим пограничникам

НАТО собирается воевать с Россией за полярным кругом, и даже "маленькая и гордая Эстония" угрожает "разнести" нашу страну. О накалившейся обстановке в мировой политике рассказал обозреватель телеканала "360" Антон Шестаков.

"На пороге третьей мировой стоим. Я вовсе не пытаюсь никого запугать, я констатирую факты. Си Цзиньпин приказал своим военным готовиться к силовому захвату Тайваня до 2027 года. В мире становится всё жарче", — отметил он.

По словам Шестакова, Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести удар в случае их агрессии. Тем временем Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнёра, сообщают в минобороны страны. Ну а НАТО, в свою очередь, готовится к войне с Россией на Крайнем Севере. Об этом заявил главнокомандующий вооружёнными силами Норвегии.

И даже Эстония собирается ударить по российским городам, если Россия "нападёт", заявил командующий силами обороны республики Мартин Херем, цитирует журналист.

"Чем она там собирается разносить, Эстония? Уникальное зрелище. Не хватило только полицаев с собаками. А так всё остальное там было. Парад, который прошёл меньше чем за пять минут по центральной площади Таллина. И вот Эстония собирается что-то разносить. Ну, наверное, может пиццу разнести нашим пограничникам", — резюмировал журналист.