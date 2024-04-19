ВС РФ за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по инфраструктуре Украины

За минувшую неделю ВС РФ нанесли 34 групповых удара по целям на Украине, сообщили в Минобороны. Они наносились в ответ на попытки киевского режима навредить объектам энергетики и промышленности на территории России.

"Нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", — рассказали в ведомстве.