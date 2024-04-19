ВС РФ за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по инфраструктуре Украины
За минувшую неделю ВС РФ нанесли 34 групповых удара по целям на Украине, сообщили в Минобороны. Они наносились в ответ на попытки киевского режима навредить объектам энергетики и промышленности на территории России.
"Нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", — рассказали в ведомстве.
В результате поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса, железнодорожной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, а также арсеналы и хранилища топлива для техники ВСУ. Кроме того, атакам подверглись центры подготовки операторов беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.
Ранее, в ночь на 19 апреля, по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Известно, что взрывы звучали в Днепропетровске. В николаевском подполье сообщали, что ВС РФ ударили, в частности, по нескольким аэродромам и предприятиям, работающим в интересах армии.
ТАСС