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19 апреля, 12:47

ВС РФ за минувшую неделю нанесли 34 групповых удара по инфраструктуре Украины

За минувшую неделю ВС РФ нанесли 34 групповых удара по целям на Украине, сообщили в Минобороны. Они наносились в ответ на попытки киевского режима навредить объектам энергетики и промышленности на территории России.

"Нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", — рассказали в ведомстве.

В результате поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса, железнодорожной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, а также арсеналы и хранилища топлива для техники ВСУ. Кроме того, атакам подверглись центры подготовки операторов беспилотников, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

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Ранее, в ночь на 19 апреля, по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Известно, что взрывы звучали в Днепропетровске. В николаевском подполье сообщали, что ВС РФ ударили, в частности, по нескольким аэродромам и предприятиям, работающим в интересах армии.

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ТАСС

Матвей Константинов
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