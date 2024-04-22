Страшно даже мимо проходить: "Русская Атлантида" и ещё 4 жуткие истории про заброшенные российские города

По Сети гуляют страшные истории про отдельные российские города и сёла, не являющиеся выдумками воспалённой фантазии или легендами. Это самая настоящая правда, от чего становится действительно не по себе. По разным причинам в России вымирали те или иные населённые пункты. Местные жители либо уезжали из них, либо умирали все до последнего. Причина — чудовищные факты истории, способные напугать любого. Какие города России лучше не посещать?

1. Город Молога Ярославской области

Страшный город Молога был затоплен ради строительства Рыбинского водохранилища. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Судя по историческим данным, населённый пункт впервые был построен ещё в XII веке. С тех пор вплоть до середины XX века он жил и развивался настолько, насколько мог. Всего столетие назад в Мологе проживало семь тысяч человек.

Однако в 1935 году случилась довольно страшная история. Власти СССР решили полностью затопить Мологу, чтобы построить рядом Рыбинское водохранилище и гидроэлектростанцию. Для этого рядом с населённым пунктом соорудили трудовой лагерь Волголаг. Заключённые, отправленные сюда, и строили объект инфраструктуры.

Здания, которых в населённом пункте было построено довольно много, решили взорвать. Церкви тоже пошли под снос. После этого населённый пункт затопили. Людей, естественно, из города пытались вывозить. А вот с местными жителями, которые не хотели уезжать, поступали жёстко — выводили на улицы, а дома сжигали. Также в ходе стройки погибли около 150 тысяч узников трудового лагеря Волголага. Но это не единственные жертвы, которые полегли, чтобы построили Рыбинскую ГЭС.

Позднее якобы был найден рапорт, поданный начальнику Волгостроя-Волголага НКВД СССР майору госбезопасности товарищу Журину. В нём сказано, что было 294 гражданина, которые решили утонуть вместе со своим домом, не желая переезжать. Они прикрепили себя к вещам замками, чтобы не иметь возможности выбраться. Поэтому территория Молог настолько пропитана смертями и негативной энергетикой, что каждому, приехавшему сюда, как минимум, поплохеет.

В наше время на территории "Русской Атлантиды", как ещё называют Малогу, периодически появляется маловодье. В эти периоды руины города поднимаются над поверхностью воды, что выглядит довольно жутко. Если учитывать, что в прошлом тут взрывали церкви, то в этой местности и вовсе могут обитать злые духи.

2. Город Колендо на Сахалине

Страшный город Колендо был обесточен и заброшен после землетрясения. Фото © VK / Заброшенное

Город создали в 1960-е годы. В нём активно велась застройка, люди жили и работали на месторождениях газа. Однако всего через 35 лет произошла страшная история. В мае 1995-го случилось ужасное землетрясение, которое критически повредило дома и инфраструктуру Колендо.

Людям предложили покинуть разрушенный город, поскольку на восстановление всей инфраструктуры пришлось бы потратить сотни миллионов долларов. Почти все жители ПГТ поуезжали, и его перестали снабжать электричеством.

Путешественники вряд ли решатся приехать сюда, поскольку и днём, и ночью обесточенный населённый пункт выглядит очень страшно. Наполовину уничтоженные дома, стоящие без окон, вызывают мурашки.

3. Мистический город Бутугычаг в Магаданской области

Страшный город Бутугычаг переводится, как "Долина смерти". Он был одним из трудовых лагерей ГУЛАГа. Фото © gmig

Самые страшные истории про населённый пункт связаны с тем, что в период с 1937 по 1956 годы он работал в качестве одного из лагерей ГУЛАГ. Преступники, помещённые сюда, трудились на одноимённом руднике — добывали олово и уран, облучаясь радиацией.

Сейчас на территории города остались только руины зданий, на которых в своё время трудились заключённые. Работать им приходилось много, некоторые люди погибали прямо во время добычи полезных эскопаемых, поэтому атмосфера в этом месте очень пугающая. Мурашки на коже вызывает и то, что с эвенского языка "Бутугычаг" переводится, как "плохое место" или "долина смерти". Такое название город наверняка получил не просто так.

Населённый пункт считается "долиной смерти", поскольку на его территории было найдено лагерное кладбище. Ходят легенды, что, когда его вскрыли, под землей были найдены десятки черепов, разбросанных в хаотичном порядке (предположительно, они принадлежали заключённым). Причем у большинства из них была отпилена верхняя часть черепа. Вполне возможно, что из-за этого по Бутугычагу могут ходить "духи" несчастных замученных в лагере.

4. Хальмер-Ю в республике Коми

Страшный город "Хальмер-Ю" начал вымирать в 1993 году из-за закрытия шахты. Фото © wikipedia

Страшная история города Хальмер-Ю началась ещё в начале 1940-х. В этот период недалеко от Воркуты обнаружили большое количество угля. Затем власти Советского Союза начали направлять сюда людей для заселения, а уже в 1957-м создали шахту.

Город имел довольно зловещее название — "Хальмер-Ю" на ненецком значит "река смерти". Население — около семи тысяч человек. Для людей там создали качественную инфраструктуру — детские сады, библиотеку, концертный зал и несколько школ.

Населённого пункта Хальмер-Ю боятся не просто так. В древние времена территория под городом считалась священным местом у ненцев. Многие из них хоронили здесь тела погибших близких, друзей и родственников. Однако власти СССР все равно решили соорудить на зловещей территории город. Возможно, из-за постройки на древнем кладбище он в конечном итоге и вымер, ведь тут до сих пор могут бродить злые духи погибших.

В 1993 году шахту закрыли, поскольку она не приносила прибыли. От поддержания жизнеспособности города тоже решили отказаться. Из-за этого оттуда начали уезжать люди. Сейчас Хальмер-Ю выглядит довольно жутко. Людей там нет, но вместо этого полно пустых домов из бетона, которые давно разграблены мародёрами.

5. Город Чаронда в Вологодской области

Страшный "город" Чаронда полностью вымер к 2015 году. Фото © wikipedia / Шелковников Евгений Анатольевич

Ещё одна самая страшная история связана с населённым пунктом Чаронда. Он стоит неподалёку от озера Воже. Город в своё время был довольно популярным среди жителей Вологодской области. Через него проходил Беломоро-Онежский водный путь, по которому шли многие морские суда. Но прошло совсем немного времени, и использовать маршрут перестали. С этого момента с населённым пунктом стали происходить ужасные вещи.

Жители Чаронды обеднели. Поэтому многие из них переехали в более крупные города СССР. Через некоторое время из-за падения населения город получил статус "села". Его благоустройством больше не занимались. Постепенно умирало всё больше жителей. В 2015 Чаронда полностью вымерла. С тех пор город считается заброшенным и получил статус "призрака". Приехав туда, можно увидеть только пустые, полуразваленные дома из дерева, а также пустующую церковь. Выглядит это довольно жутко и навевает плохие мысли.

6. Молебский треугольник в Пермском крае

Молебский треугольник в селе Молебки знаменит историями про НЛО. Фото © molebka

В Пермском крае есть зловещее место — Молебский треугольник. Местные жители не раз признавались в том, что видели здесь страшные вещи — "внеземных существ" и "яркие переливающиеся шары". Расположено зловещее село Молебки на стыке Свердловской области и Пермского края, по левому берегу реки Сылва. Зловещей историей место обзавелось ещё со времён СССР. Уже тогда жители Советского Союза замечали там неопознанные летающие объекты, а на территории было много странных сооружений для жертвоприношений богам. Говорят, они стоят ещё с тех времён, когда на территории жил народ манси.

О Молебском треугольнике стало известно широкой публике в 1989 году. Тогда в издании "Советская молодёжь" появилось несколько материалов о том, что в этой зоне заметили пришельцев. Опрошенные журналистами очевидцы рассказывали, что якобы видели инопланетян. Они были крупными особями чёрного цвета. А ещё, рядом летали светящиеся шары. Некоторые очевидцы даже заверяли, что пришельцы выходили с ними на телепатический контакт.