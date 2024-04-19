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19 апреля, 17:27

В Польше сообщили о задержании заказчика нападения на экс-главу ФБК* Волкова**

Туск заявил о задержании белоруса, заказавшего убийство Волкова**

Гражданина Белоруссии задержали в Польше. Его подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство [Волкова**], задержан. Нападавшие также задержаны", — написал премьер-министр в соцсети X.

Вместе с тем глава польского правительства дополнил, что двое подозреваемых в нападении на Волкова** связаны с "кругами фанатов ультрас".

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Напомним, неизвестные напали на Волкова** 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Пострадавшему разбили окно в машине, после чего распылили в глаза слезоточивый газ и избили молотком. Позднее стало известно, что в Польше задержали подозреваемых в нападении, их пообещали передать Литве.

* Экстремистская организация, запрещена в России.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

Дарья Нарыкова
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