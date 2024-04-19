В Польше сообщили о задержании заказчика нападения на экс-главу ФБК* Волкова**
Туск заявил о задержании белоруса, заказавшего убийство Волкова**
Гражданина Белоруссии задержали в Польше. Его подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы ФБК* Леонида Волкова** в Вильнюсе. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство [Волкова**], задержан. Нападавшие также задержаны", — написал премьер-министр в соцсети X.
Вместе с тем глава польского правительства дополнил, что двое подозреваемых в нападении на Волкова** связаны с "кругами фанатов ультрас".
Напомним, неизвестные напали на Волкова** 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Пострадавшему разбили окно в машине, после чего распылили в глаза слезоточивый газ и избили молотком. Позднее стало известно, что в Польше задержали подозреваемых в нападении, их пообещали передать Литве.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
ТАСС / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI