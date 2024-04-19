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19 апреля, 18:16

В ульяновской школе из-за сильного порыва ветра рухнул потолок

СК РФ: В Ульяновске проводят проверку после обрушения потолка в гимназии

СК РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

СК РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра обрушился потолок в гимназии. Следователями организована проверка. Об этом сообщило СУ СК России по Ульяновской области.

"Предварительно установлено, что около 12 часов (11:00 мск) 19.04.2024 в результате сильного порыва ветра во время урока произошло обрушение потолочных панелей подвесного потолка в гимназии, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, учащиеся при этом не пострадали", — говорится в телеграм-канале ведомства.

На месте происшествия работают следователи СК, организована проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято дальнейшее решение.

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Ранее "Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на центр России шторма "Гори". Он движется со стороны Средиземного моря через Балканы и Чёрное море. Life.ru также писал, что 1920 апреля Центральную Россию накроет девятибалльный шторм. Скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду, возможно, будет сносить деревья, баннеры и кровлю крыш.

Евгения Мосс
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