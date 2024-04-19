В ульяновской школе из-за сильного порыва ветра рухнул потолок

В Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра обрушился потолок в гимназии. Следователями организована проверка. Об этом сообщило СУ СК России по Ульяновской области.

"Предварительно установлено, что около 12 часов (11:00 мск) 19.04.2024 в результате сильного порыва ветра во время урока произошло обрушение потолочных панелей подвесного потолка в гимназии, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, учащиеся при этом не пострадали", — говорится в телеграм-канале ведомства.