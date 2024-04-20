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19 апреля, 22:30

"Факел" проиграл уже в четвёртой игре РПЛ, на этот раз "Краснодару"

"Краснодар" впервые обыграл "Факел", заняв второе место в таблице РПЛ

"Краснодар" (Краснодар) - "Факел" (Воронеж). Обложка © ТАСС / Ноздрёв Степан

"Краснодар" (Краснодар) - "Факел" (Воронеж). Обложка © ТАСС / Ноздрёв Степан

"Краснодар" победил воронежский "Факел" со счётом 2:0 в домашнем матче 25-го тура Мир РПЛ. Мяч на 60-й минуте забил Виктор Са, а на 86-й — Джон Кордоба.

Кстати, для Са это дебютный гол с момента его появления в команде в феврале. Кордоба забил гол дважды, но на 73-й минуте вмешался видеоассистент рефери и взятие было отменено.

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"Динамо" проиграло третий матч подряд в РПЛ, уступив "Уралу"

"Краснодар" обыграл "Факел" впервые, тогда как последний уже четыре матча подряд не может победить в рамках РПЛ. До этого у "Факела" состоялись игры со столичным ЦСКА, где он проиграл со счётом 1:4, и с "Ростовом", где он проиграл 0:1. "Краснодар" находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея 46 очков. "Факел имеет 26 очков и находится на 11 позиции.

Анатолий Симоненко
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