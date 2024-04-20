"Факел" проиграл уже в четвёртой игре РПЛ, на этот раз "Краснодару"

Кстати, для Са это дебютный гол с момента его появления в команде в феврале. Кордоба забил гол дважды, но на 73-й минуте вмешался видеоассистент рефери и взятие было отменено.

"Краснодар" обыграл "Факел" впервые, тогда как последний уже четыре матча подряд не может победить в рамках РПЛ. До этого у "Факела" состоялись игры со столичным ЦСКА, где он проиграл со счётом 1:4, и с "Ростовом", где он проиграл 0:1. "Краснодар" находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея 46 очков. "Факел имеет 26 очков и находится на 11 позиции.