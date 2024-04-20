Тотальный диктант в этом году охватит шесть континентов и 44 страны мира
Тотальный диктант-2024 напишут 20 апреля на 1,3 тысячах площадок по всему миру
Тотальный диктант-2024 пройдёт 20 апреля в России и 43 странах мира. Обложка © Агенство "Москва"
Тотальный диктант в текущем году состоится 20 апреля. Как рассказали в пресс-службе акции, она пройдёт на шести континентах и охватит 19 часовых поясов.
"Как и в предыдущие годы, география Тотального диктанта охватывает весь мир. Акция в 2024 году пройдёт на шести континентах и охватит 19 часовых поясов. На территории России в акции примут участие жители 77 регионов в более чем 600 населённых пунктах. За рубежом Тотальный диктант пройдёт в 43 странах и 81 городе", — уточнили в пресс-службе.
В этом году столицей диктанта стал Томск. Там в конгресс-центре "Рубин" его будет зачитывать автор текста прозаик Анна Матвеева. На других площадках текст будут диктовать различные видные российские медийные персоны, в том числе певица Юлия Савичева, актёры Борис Смолкин, Виктор Добронравов, Елизавета Арзамасова и многие другие.
Помимо этого, для регистрации открыты более 1300 площадок по всему миру, где можно будет написать диктант. В Москве для акции подготовлены 200 площадок. Согласно предоставленным сведениям, 20 апреля также пройдёт онлайн-марафон, который стартует в половину восьмого утра по московскому времени и завершится в полночь.
Напомним, что в прошлом году в Тотальном диктанте приняли участие жители 700 городов из 43 государств. Тогда его впервые написали в зоопарке в Ростовской области, на металлургических заводах Урала, а также в Кенозерском национальном парке в Архангельской области и в доме драматурга Евгения Шварца в Майкопе. Стоит отметить, что автором текста для этой акции, которая прошла по всему миру 8 апреля 2023 года, стал писатель и журналист Василий Авченко.