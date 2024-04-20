Тотальный диктант в этом году охватит шесть континентов и 44 страны мира

Тотальный диктант в текущем году состоится 20 апреля. Как рассказали в пресс-службе акции, она пройдёт на шести континентах и охватит 19 часовых поясов.

"Как и в предыдущие годы, география Тотального диктанта охватывает весь мир. Акция в 2024 году пройдёт на шести континентах и охватит 19 часовых поясов. На территории России в акции примут участие жители 77 регионов в более чем 600 населённых пунктах. За рубежом Тотальный диктант пройдёт в 43 странах и 81 городе", — уточнили в пресс-службе.

В этом году столицей диктанта стал Томск. Там в конгресс-центре "Рубин" его будет зачитывать автор текста прозаик Анна Матвеева. На других площадках текст будут диктовать различные видные российские медийные персоны, в том числе певица Юлия Савичева, актёры Борис Смолкин, Виктор Добронравов, Елизавета Арзамасова и многие другие.