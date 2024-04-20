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20 апреля, 01:31

Запад не спасёт: Украине предрекли "смертельные приключения" и полную разруху

Обозреватель Шлепченко: Украина рухнет и содержать её придётся Западу

Украина может в скором времени рухнуть из-за повреждённой инфраструктуры, предупредил в беседе с "Царьградом" военный обозреватель Влад Шлепченко.

"Можно предположить, что Украина может рухнуть не столько в военном, сколько в социально-экономическом плане", — пояснил Шлепченко.

Он предрёк социально-экономический коллапс на Украине ближе к зиме, когда Россия сумеет уничтожить распределительные устройства и понижающие подстанции, через которые атомные электростанции подают энергию гражданам. В это время начнётся массовый отток населения, ведь выживать в обесточенных городах — это "смертельное приключение". По мнению эксперта, речь пойдёт о глобальном оттоке.

Шлепченко заявил, что если на Украине начнётся разруха в стиле 19-20-х годов ХХ века, Западу придётся полностью взять её на своё содержание, а он даже сейчас не готов этого делать.

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Ранее неназванный солдат ВСУ заявил, что Украина проиграет в конфликте из-за дефицита боеприпасов. Об этом свидетельствует и необходимость ВСУ буквально искать по болотам неразорвавшиеся российские снаряды.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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