Запад не спасёт: Украине предрекли "смертельные приключения" и полную разруху

Украина может в скором времени рухнуть из-за повреждённой инфраструктуры, предупредил в беседе с "Царьградом" военный обозреватель Влад Шлепченко.

"Можно предположить, что Украина может рухнуть не столько в военном, сколько в социально-экономическом плане", — пояснил Шлепченко.

Он предрёк социально-экономический коллапс на Украине ближе к зиме, когда Россия сумеет уничтожить распределительные устройства и понижающие подстанции, через которые атомные электростанции подают энергию гражданам. В это время начнётся массовый отток населения, ведь выживать в обесточенных городах — это "смертельное приключение". По мнению эксперта, речь пойдёт о глобальном оттоке.