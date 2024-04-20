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20 апреля, 14:04

В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа

В Белгородской области сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки российской территории со стороны ВСУ была сорвана около 16:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, 20 апреля ВСУ уже пытались атаковать Белгородчину с помощью беспилотников. Об уничтожении первого дрона стало известно около 14:00. Уже через два часа пришли сообщения о перехвате ещё трёх целей. О пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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