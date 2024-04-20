В Белгородской области сбили очередной украинский беспилотник самолётного типа

В Белгородской области сбили ещё один украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки российской территории со стороны ВСУ была сорвана около 16:00 мск.

Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали

Беременная женщина погибла при атаке ВСУ под Белгородом, ещё три человека пострадали

Напомним, 20 апреля ВСУ уже пытались атаковать Белгородчину с помощью беспилотников. Об уничтожении первого дрона стало известно около 14:00. Уже через два часа пришли сообщения о перехвате ещё трёх целей. О пострадавших не сообщалось.