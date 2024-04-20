Калужский аэропорт возобновил работу в штатном режиме
Международный аэропорт Калуга возобновил работу в штатном режиме после того, как ограничения были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"План "Ковёр" снят", — говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта отметили, что все самолёты вернулись к выполнению полётов.
Напомним, около получаса назад в калужском аэропорту временно вводили план "Ковёр" из-за появления беспилотника. Перед этим губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что силы ПВО сбили несколько дронов над территорией Жуковского района. Предварительно, обошлось без пострадавших, а также без каких-либо разрушений на земле.
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