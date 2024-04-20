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20 апреля, 19:11

Байден призвал Сенат США как можно скорее одобрить помощь Киеву

Байден: Сенат США должен одобрить помощь Киеву, чтобы Украина получила вооружение

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский лидер Джо Байден призвал Сенат США как можно быстрее одобрить пакет о выделении помощи Киеву. Как подчеркнул хозяин Белого дома, это необходимо для отправки Украине вооружения.

В заявлении Байдена, подготовленном после одобрения данной инициативы Палатой представителей законодательного органа, он поблагодарил спикера Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за согласование этого законопроекта.

"Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет [законопроектов] на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя", — заявил Байден.

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Напомним, что 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против. До этого нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана.

Оксана Попова
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