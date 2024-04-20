Байден призвал Сенат США как можно скорее одобрить помощь Киеву

Американский лидер Джо Байден призвал Сенат США как можно быстрее одобрить пакет о выделении помощи Киеву. Как подчеркнул хозяин Белого дома, это необходимо для отправки Украине вооружения.

В заявлении Байдена, подготовленном после одобрения данной инициативы Палатой представителей законодательного органа, он поблагодарил спикера Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за согласование этого законопроекта.

"Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет [законопроектов] на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя", — заявил Байден.