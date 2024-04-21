Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался по поводу нового пакета американской военной помощи Украине. Как написал сенатор в своём телеграм-канале, это решение Вашингтона в первую очередь является поддержкой военно-промышленного комплекса (ВПК) самих Соединённых Штатов.

Политический деятель сообщил о заявлении Владимира Зеленского по этому поводу. Тот, как отметил законотворец, утверждал, что одобрение Палатой представителей Конгресса США дополнительной помощи киевскому режиму якобы "спасёт тысячи и тысячи жизней".

Парламентарий подчеркнул, что аналогичная ситуация была два года назад, когда Зеленский договаривался с экс-главой британского правительства Борисом Джонсоном о срыве переговоров. В то же время, по словам сенатора, подобные действия американской администрации прежде всего помогают ВПК самих Соединённых Штатов.