"Тысячи жизней": Косачёв рассказал, как Киев расплатится за помощь от США
Косачёв заявил, что поддержка США Киеву прежде всего помогает американскому ВПК
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Обложка © Сайт Совета Федерации РФ
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался по поводу нового пакета американской военной помощи Украине. Как написал сенатор в своём телеграм-канале, это решение Вашингтона в первую очередь является поддержкой военно-промышленного комплекса (ВПК) самих Соединённых Штатов.
Политический деятель сообщил о заявлении Владимира Зеленского по этому поводу. Тот, как отметил законотворец, утверждал, что одобрение Палатой представителей Конгресса США дополнительной помощи киевскому режиму якобы "спасёт тысячи и тысячи жизней".
Парламентарий подчеркнул, что аналогичная ситуация была два года назад, когда Зеленский договаривался с экс-главой британского правительства Борисом Джонсоном о срыве переговоров. В то же время, по словам сенатора, подобные действия американской администрации прежде всего помогают ВПК самих Соединённых Штатов.
"Американский пакет "помощи" Украине — это <…> ещё тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуёмным геополитическим и геоэкономическим амбициям", — заключил Косачёв.
Напомним, что Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи киевскому режиму почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против. До этого нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана.