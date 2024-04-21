На Украине задержали военных, застреливших полицейского в Винницкой области

Под Одессой задержали двоих украинских военнослужащих, расстрелявших полицейского на блокпосту в Винницкой области. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны. Напавшие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области", — написал он в одной из социальных сетей.