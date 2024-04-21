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21 апреля, 13:31

На Украине задержали военных, застреливших полицейского в Винницкой области

Украинские военнослужащие, убившие полицейского в Винницкой области. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Украинские военнослужащие, убившие полицейского в Винницкой области. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Под Одессой задержали двоих украинских военнослужащих, расстрелявших полицейского на блокпосту в Винницкой области. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

"Они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны. Напавшие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области", — написал он в одной из социальных сетей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей". Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, 20 апреля украинские СМИ сообщили об убийстве полицейского на блокпосту в Винницкой области. Ещё один правоохранитель получил сильные ранения. Сразу появилась информация о том, что за расправой стоят военные. Позднее это подтвердили в Сухопутных войсках.

Матвей Константинов
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