На Украине задержали военных, застреливших полицейского в Винницкой области
Украинские военнослужащие, убившие полицейского в Винницкой области. Обложка © Telegram / "Политика страны"
Под Одессой задержали двоих украинских военнослужащих, расстрелявших полицейского на блокпосту в Винницкой области. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.
"Они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны. Напавшие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области", — написал он в одной из социальных сетей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей". Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, 20 апреля украинские СМИ сообщили об убийстве полицейского на блокпосту в Винницкой области. Ещё один правоохранитель получил сильные ранения. Сразу появилась информация о том, что за расправой стоят военные. Позднее это подтвердили в Сухопутных войсках.