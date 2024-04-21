"Бросаем вызов": Патриарх Кирилл объяснил, почему против него вводят ограничения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что введённые против него санкции и запрет на въезд в некоторые страны связаны с тем, что Русская православная церковь идёт по цивилизационному пути развития, отличному от западного. Предстоятель РПЦ отметил, что не боится этого давления.

"Запрещают выезжать на территории Европы патриарху — персона нон грата. Почему? Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, общественными организациями, всё было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ — духовно возглавляет, Церковь возглавляет, которая идёт по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим", — сказал патриарх.

По его словам, современная Россия является верующей страной с "большинством благочестивого народа", что во многом определяет её духовную силу, как и "силу солидарности граждан и их способность вместе работать на благо Отечества", а при необходимости и защищать его. Именно с этим, считает он, и связаны зарубежные нападки на РПЦ.