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21 апреля, 15:35

"Бросаем вызов": Патриарх Кирилл объяснил, почему против него вводят ограничения

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в Европу

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что введённые против него санкции и запрет на въезд в некоторые страны связаны с тем, что Русская православная церковь идёт по цивилизационному пути развития, отличному от западного. Предстоятель РПЦ отметил, что не боится этого давления.

"Запрещают выезжать на территории Европы патриарху — персона нон грата. Почему? Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, общественными организациями, всё было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ — духовно возглавляет, Церковь возглавляет, которая идёт по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим", — сказал патриарх.

По его словам, современная Россия является верующей страной с "большинством благочестивого народа", что во многом определяет её духовную силу, как и "силу солидарности граждан и их способность вместе работать на благо Отечества", а при необходимости и защищать его. Именно с этим, считает он, и связаны зарубежные нападки на РПЦ.

Также патриарх напомнил, что за свою жизнь посетил более 120 стран на всех континентах Земли и в разные исторические эпохи. Таким образом, он "всё видел, слышал" и имеет достаточный опыт.

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Напомним, патриарх Кирилл уже находится в санкционных списках Великобритании, Чехии и Канады, а власти Эстонии запретили ему въезд в страну. Кроме того, 18 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Евросоюз ввести против священнослужителя ограничения.

Матвей Константинов
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