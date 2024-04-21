"Лежала в крови и плакала": Очевидица рассказала о состоянии двухлетней малышки, на которую упала берёза

После того как на двухлетнюю девочку упала берёза в подмосковном Красногорске, она лежала в крови и плакала. Об этом рассказала очевидица произошедшего Ангелина, которая отметила, что у малышки не было шанса отбежать, поскольку "всё произошло за секунду", а она, как услышала хруст, стала вытаскивать своего ребёнка с качелей.

"Как я поняла, папа с ней был. Она была в сознании, кровь была на лице и в месте соприкосновения с землёй. Сначала мужчины немного оттянули берёзу и вызвали скорую. Девочку трогать нельзя ведь, и она лежала, плакала негромко. Даже если бы родитель был прям рядом, там это за секунду всё произошло, невозможно было бы отбежать. Я сама своего ребёнка стягиваю с качелей, а у него там ещё ноги застряли, я тоже думала, мы не успеем, заденет нас. Но мы успели", — сказала женщина в беседе с "Газетой.ru".

Упавшая на качели берёза. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

По её словам, качели, которые были ближе к упавшему дереву, проломило. При этом она утверждает, что сильных порывов ветра в момент инцидента не было, а вот подозрение берёза вызывала давно. Другая свидетельница происшествия рассказала, что скорая помощь приехала на вызов через шесть минут, а всё это время девочку успокаивал её отец.

"В принципе, ветер был не такой уж большой, обычный. Просто скрипы услышали. Среагировали на всё, потому что люди в сторону побежали. Девчонка была в сознании, когда скорая забрала. Плакала", — объяснила женщина.