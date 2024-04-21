"Могут ударить куда захотят": В Британии рассказали о превосходстве российских войск над ВСУ

Российские войска, уничтожая системы противовоздушной обороны (ПВО) Незалежной, расширяют свои ударные возможности. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Похоже, уничтожили ещё одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят. В большинстве мест система ПВО Украины больше не функционирует", — сказал он на своём YouTube-канале.

Меркурис также напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киеву необходимо как можно скорее отправить новые комплексы ПВО. Однако, как считает британский аналитик, такие действия чреваты снижением защиты Евросоюза. По мнению эксперта, даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут уничтожены из-за колоссального наращивания темпов ракетных ударов со стороны ВС РФ.