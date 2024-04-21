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21 апреля, 19:16

"Могут ударить куда захотят": В Британии рассказали о превосходстве российских войск над ВСУ

Аналитик Меркурис: ВС РФ теперь могут бить по любым целям на Украине

Российские войска, уничтожая системы противовоздушной обороны (ПВО) Незалежной, расширяют свои ударные возможности. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Похоже, уничтожили ещё одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят. В большинстве мест система ПВО Украины больше не функционирует", — сказал он на своём YouTube-канале.

Меркурис также напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киеву необходимо как можно скорее отправить новые комплексы ПВО. Однако, как считает британский аналитик, такие действия чреваты снижением защиты Евросоюза. По мнению эксперта, даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут уничтожены из-за колоссального наращивания темпов ракетных ударов со стороны ВС РФ.

Напомним, ранее в Минобороны отчитались об уничтожении трёх самолётов МиГ-29 и четырёх Ан-26 ВСУ за неделю в зоне СВО. По сведениям ведомства, российские военные также поразили четыре пусковые установки ЗРК С-300 и немецкую технику ЗРК IRIS-T.

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TACC / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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