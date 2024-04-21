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21 апреля, 20:03

"Все для победы": Челябинский предприниматель собирает катера для бойцов СВО

SHOT: Предприниматель из Челябинска собирает катера и отправляет в зону СВО

Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера для бойцов специальной военной операции. Как узнал SHOT, уже четыре катера переданы российским морским пехотинцам, которые выполняют задачи в Херсонской области.

Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера для бойцов специальной военной операции. Видео © Telegram / SHOT

Заниматься производством предприниматель начал три года назад. Детали для лодок ему привозят из Воронежа, а делают уже в Челябинске. В команде Мухутдинова — 50 человек, которым для изготовления одного катера достаточно всего недели.

Мухутдинов пояснил, что суда — довольно лёгкие в эксплуатации, надёжные и манёвренные. Скорость одного катера составляет 30 лошадиных сил.

"Они отправляются в морскую пехоту, на Днепр. Это не первый раз, как мы помогаем фронту. Они лёгкие в эксплуатации и по скорости хорошие, устойчивые на воде и манёвренные. Будут приносить пользу. Всё для победы будет. Всё будет хорошо", — сказал предприниматель.

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Волонтёры российских общественных организаций и добровольцы регулярно помогают бойцам спецоперации и их семьям. Например, недавно они помогли семье из Саратова воссоединиться с бабушкой из Авдеевки. Кстати, ранее президент России Владимир Путин рекомендовал "Народному фронту" учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам спецоперации и их семьям.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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