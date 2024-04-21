"Все для победы": Челябинский предприниматель собирает катера для бойцов СВО
SHOT: Предприниматель из Челябинска собирает катера и отправляет в зону СВО
Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера для бойцов специальной военной операции. Как узнал SHOT, уже четыре катера переданы российским морским пехотинцам, которые выполняют задачи в Херсонской области.
Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера для бойцов специальной военной операции. Видео © Telegram / SHOT
Заниматься производством предприниматель начал три года назад. Детали для лодок ему привозят из Воронежа, а делают уже в Челябинске. В команде Мухутдинова — 50 человек, которым для изготовления одного катера достаточно всего недели.
Мухутдинов пояснил, что суда — довольно лёгкие в эксплуатации, надёжные и манёвренные. Скорость одного катера составляет 30 лошадиных сил.
"Они отправляются в морскую пехоту, на Днепр. Это не первый раз, как мы помогаем фронту. Они лёгкие в эксплуатации и по скорости хорошие, устойчивые на воде и манёвренные. Будут приносить пользу. Всё для победы будет. Всё будет хорошо", — сказал предприниматель.
Волонтёры российских общественных организаций и добровольцы регулярно помогают бойцам спецоперации и их семьям. Например, недавно они помогли семье из Саратова воссоединиться с бабушкой из Авдеевки. Кстати, ранее президент России Владимир Путин рекомендовал "Народному фронту" учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам спецоперации и их семьям.
Telegram / SHOT