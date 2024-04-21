"Все для победы": Челябинский предприниматель собирает катера для бойцов СВО

Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера для бойцов специальной военной операции. Как узнал SHOT, уже четыре катера переданы российским морским пехотинцам, которые выполняют задачи в Херсонской области.

Предприниматель из Челябинска Даян Мухутдинов собирает катера для бойцов специальной военной операции. Видео © Telegram / SHOT

Заниматься производством предприниматель начал три года назад. Детали для лодок ему привозят из Воронежа, а делают уже в Челябинске. В команде Мухутдинова — 50 человек, которым для изготовления одного катера достаточно всего недели.

Мухутдинов пояснил, что суда — довольно лёгкие в эксплуатации, надёжные и манёвренные. Скорость одного катера составляет 30 лошадиных сил.