Россиянка убила любовника и месяц прятала его тело в 12-комнатной коммуналке Женщина убила сожителя и месяц прятала тело на балконе коммуналки в Петербурге 22 апреля, 08:02 Женщина убила сожителя в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге женщина убила своего сожителя и месяц прятала его тело на балконе, исчезновение мужчины заметили, когда он не заплатил в срок за аренду жилья. Об этом сообщает SHOT.

45-летняя петербурженка жила вместе со своим 49-летним возлюбленным в 12-комнатной коммунальной квартире с соседями на проспекте Наставников. Мужчина приехал в город из Вологды и около двух лет снимал жильё. Когда квартиросъёмщик не получил очередной платёж за аренду, он забил тревогу.

Сожительница спокойно заявила, что якобы поссорилась с мужчиной и он ушёл из дома. Когда собственник жилья пришёл в квартиру, то обнаружил на балконе изуродованное тело разыскиваемого. Оно было завёрнуто в покрывало, судя по всему, смерть наступила в результате удара ножом. Полиция задержала проживавшую здесь же женщину, у неё уже изъяли предполагаемое орудие преступления.

Авторы Татьяна Миссуми