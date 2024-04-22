Убийца бизнесмена в Балашихе и его сообщник сбежали в Турцию

Подозреваемый в убийстве 60-летнего бизнесмена Назима Ахмедова в подмосковной Балашихе и его сообщник сбежали в Турцию, сообщает Mash.

Подельник помог киллеру сбежать с места преступления после расправы. Оба выехали сразу в Шереметьево. Перед отправлением в аэропорт они выбросили орудие убийства — пистолет, переделанный из травматического в боевой. Оба объявлены в розыск.

"Заочно обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия (п. "ж" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ). Фигуранты объявлены в розыск. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении них заочно меры пресечения в виде заключения под стражу", — иноформирует ГСУ СК России по Московской области.