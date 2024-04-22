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22 апреля, 09:31

Песков не слышал о предложении Госдумы приравнять военкоров к участникам СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно об официальных предложениях приравнять военкоров к бойцам специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с журналистами в понедельник, 22 апреля. По словам представителя Кремля, между работой военкоров и военнослужащих есть большая разница.

"Есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках. Поэтому здесь существуют разные точки зрения, но мне неизвестно о каких-то официальных инициативах в этой связи", — резюмировал Песков.

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Инициативу, о которой идёт речь, озвучил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в интервью "Известиям". Таким образом он отреагировал на гибель корреспондента Семёна Ерёмина, о которой стало известно 19 апреля. Трагедия произошла при атаке FVP-дрона, а смертельное ранение журналист получил после второго сброса снаряда с беспилотника.

Марина Калегина
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