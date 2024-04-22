Песков не слышал о предложении Госдумы приравнять военкоров к участникам СВО

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно об официальных предложениях приравнять военкоров к бойцам специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с журналистами в понедельник, 22 апреля. По словам представителя Кремля, между работой военкоров и военнослужащих есть большая разница.