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22 апреля, 10:37

Армия России разбомбила позиционный район ПВО Украины

РФ разнесла позиционный район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

Позиционный район сил противовоздушной обороны (ПВО) и пункт хранения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали по удар Российской армии за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", — сказано в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.

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А ранее Life.ru писал, что Германия передаст Киеву ещё одну систему ПВО Patriot. В Минобороны ФРГ пояснили, что решение о дополнительном усилении систем ПВО Украины было принято из-за дальнейшего увеличения количества ударов по территории Незалежной. Вместе с тем Минобороны отчиталось об уничтожении очередного украинского ЗРК IRIS-Т днём 14 апреля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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