Армия России разбомбила позиционный район ПВО Украины

Позиционный район сил противовоздушной обороны (ПВО) и пункт хранения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали по удар Российской армии за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", — сказано в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.