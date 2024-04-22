Подсчитано, сколько россиян готовы променять свой навороченный смартфон на кнопочный "кирпич"

Каждый четвёртый россиянин (26%) признался, что испытывает дискомфорт, оказавшись без смартфона. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает ВЦИОМ по результатам проведённого опроса. Для такого состояния даже есть специальный термин "номофобия" — это зависимость от гаджетов, которая проявляется состоянием беспокойства, близкого к панике, если смартфона вдруг нет под рукой.

58% россиян утверждают, что номофобия их не коснулась и они легко могут проводить время без смартфона. Каждый третий респондент и вовсе заявил, что сможет полностью от него отказаться, заменив гаджет на обычный кнопочный телефон (34%).

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что разные поколения по-разному используют смартфон. К примеру, молодёжь чаще тратит время и трафик на просмотр соцсетей и развлекательного контента. Кроме того, поскольку зумеры и младшие миллениалы либо активно учатся, либо начинают строить карьеру, более половины из них решают в смартфоне ещё и задачи по работе и учёбе. А вот возможность общения служит связующим звеном между поколениями — эту функцию смартфона с одинаковой частотой отмечают и зумеры (68%), и миллениалы (67%), и представители поколения застоя (68%), отмечают авторы опроса.