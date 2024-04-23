Всемирный день книги, День английского языка, Терентий Маревный: Праздники и приметы 23 апреля Государственных праздников 23 апреля в России нет. Отмечаем Всемирный день книги и авторского права, учим английский язык, решаем накопившиеся проблемы на Терентия Маревного. 23 апреля, 03:00 Обложка © Freepik

Всемирный день книги и авторского права

Дата в 2024 году: 23 апреля, вторник.

Международный праздник.

Начиная с 1996 года во всём цивилизованном мире ежегодно 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Праздник был учреждён по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 1995 года (Резолюция 3.18). Основная цель этого праздника — установление приоритетов в вопросах развития книжного дела, укрепление авторитета профессии писателя и создание необходимых условий для защиты авторских прав.

23 апреля — знаменательная дата в мировой культуре. Это день рождения и смерти писателей, имена которых известны всему миру. Фото © Freepik

23 апреля — знаменательная дата в мировой культуре. Это день рождения и смерти писателей, имена которых известны всему миру: Шекспир, Морис Дрюон, Сервантес, Мануэль Мухика Лаинес Вальехо, Дж. Пла, Владимир Набоков, Халлдор Кильян Лакснесс. Поэтому участниками Парижской конференции 1995 года было принято решение запечатлеть имена авторов, которые оказали непосредственное влияние на развитие литературы и лучших культурных традиций, выбрав эту дату для международного праздника.

День английского языка

Дата в 2024 году: 23 апреля, вторник.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

День английского языка, учреждённый в 2010 году Департаментом общественной информации ООН, призван отметить значимость одного из ключевых официальных языков Организации Объединённых Наций. Английский является рабочим языком многих основных структур ООН, включая Совет Безопасности и Секретариат.

23 апреля — самое время вспомнить, что London is the capital of Great Britain. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Выбор даты праздника не случаен — она совпадает с днём рождения Уильяма Шекспира, символа английского литературного наследия, чьи произведения, включая "Ромео и Джульетту", "Гамлета", "Отелло", вдохновили многих на изучение языка. Великий драматург, поэт и актёр Шекспир оказал огромное влияние на развитие английского языка, и его сочинения до сих пор актуальны во всём мире.

Терентий Маревный

Дата в 2024 году: 23 апреля, вторник.

Другие названия: Терентий; День солнцезахода; День кающихся жён.

Церковное название: мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х.

Значение: почтение памяти мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского.

Народный праздник Терентий Маревный отмечается 23 апреля (по старому стилю — 10 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти мученика Терентия Африканского (Карфагенского), Петрийского.

Мученик Терентий Африканский (Карфагенский), Петрийский. Фото © Azbyka.ru

Живший в III веке в Африке святой Терентий вместе с соратниками отказался исполнить указ императора Декия о поклонении идолам. За это правитель Фортуниан приговорил его и троих его товарищей к заключению. Попытки заставить других заключённых отречься от веры потерпели неудачу. Когда их привели к храму для жертвоприношения, молитвы мучеников вызвали чудо: идолы упали, а храм рухнул. Возмущённый Фортуниан приказал казнить их.

После этого испытания продолжились для святого Терентия и его соратников. Фортуниан в последний раз предложил мученикам отречься от их веры и после отказа подверг их пытке голодом и нашествию змей. Однако Бог послал ангела, который избавил их от цепей, насытил их и защитил от укусов гадов. Узнав о том, как мученики были спасены, правитель, признав своё поражение, приказал казнить их.

Народное название "Маревный" связано с восходящим в мареве солнцем — древней приметой, по которой предки судили о плодородности будущего сезона. К этому времени дороги ещё не успевают просохнуть, и по этой причине день называют "невыездным", что значит — "в дальний путь лучше не пускаться".

23 апреля в дорогу не собирались, но зато делали предсказания о будущем урожае по солнцу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

День считается благоприятным для большого количества дел и решения сложных вопросов. Ещё 23 апреля носит название День кающихся жён по той причине, что в народе считали: на Терентия Маревного согрешившая жена должна обязательно покаяться. Но прощена будет только та, которая искренне раскаивается в содеянном грехе, желает наладить отношения с мужем и восстановить мир в семье.

Природные приметы на 23 апреля:

Чем дольше солнце в дымке, тем больше урожая будет собрано осенью. Если с утра солнце ясное, а небо чистое — значит, второй раз придётся сажать поля и огороды, потому что после первой высадки ничего не взойдёт. Ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей. Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдёт дождь. На орешнике появились серёжки — земля больше промерзать не будет.

Именины 23 апреля отмечают:

Яков

Фёдор

Максим

Дмитрий

Григорий

Александр

Авторы Андрей Соколов